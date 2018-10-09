В Ростовской области сгорел склад стройматериалов

Ростовская область

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В Новочеркасске 8 октября на улице Троицкой сгорел магазин-склад строительных материалов

По словам очевидцев, пожар произошел около 21:30, ему предшествовал сильный хлопок. Затем над зданием появилось пламя, которое захватило даже стройматериалы, лежащие на палетах во дворе магазина, сообщает DonDay.Новочеркасск

В тушении огня принимали участие семь отделений МЧС Новочеркасска. Через полчаса основной пожар удалось потушить. На полную ликвидацию пожара потребовалось около полутора часов.

Пострадавших нет. В момент возгорания магазин был уже закрыт для покупателей. Охраннику удалось вовремя покинуть горящее здание.

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