В Ростовской области сгорел склад стройматериалов

В Новочеркасске 8 октября на улице Троицкой сгорел магазин-склад строительных материалов

По словам очевидцев, пожар произошел около 21:30, ему предшествовал сильный хлопок. Затем над зданием появилось пламя, которое захватило даже стройматериалы, лежащие на палетах во дворе магазина, сообщает DonDay.Новочеркасск.

В тушении огня принимали участие семь отделений МЧС Новочеркасска. Через полчаса основной пожар удалось потушить. На полную ликвидацию пожара потребовалось около полутора часов.

Пострадавших нет. В момент возгорания магазин был уже закрыт для покупателей. Охраннику удалось вовремя покинуть горящее здание.