В Карачаево-Черкесии мужчина застрелил жителя Карачаевска

Карачаево-Черкесия

Распечатать

В Карачаево-Черкесской республике мужчина, подозреваемый в убийстве, пришел в полицию с явкой с повинной

По версии следствия, в ауле Каменномост 38-летний местный житель на почве неприязненных отношений из травматического пистолета не менее 6 раз выстрелил в спину 36-летнего жителя Карачаевска. После этого мужчина несколько раз ударил знакомого тупым твердым предметом по голове и верхним конечностям.

Потерпевшего доставили в реанимацию Карачаевска, где он скончался от полученных травм.

После произошедшего мужчина пришел в полицию с явкой с повинной. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Расследование дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Карачаево-Черкесской Республике.

Следственный комитет смерть Убийство
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Мамаева и Кокорина вызвали на допрос в полицию
ФСБ заявила о предотвращении шести терактов на Северном Кавказе
Житель Ростовской области получил два года колонии за жестокое избиение женщины
Акции Новороссийского порта выросли в цене после продажи доли Магомедовых
В Чечне проверят работу врачей, у которых после операции по удалению грыжи умерла пациентка
«Зенит» не посчитал необходимым говорить о наказании Кокорина после драк в Москве

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале