В Карачаево-Черкесии мужчина застрелил жителя Карачаевска

В Карачаево-Черкесской республике мужчина, подозреваемый в убийстве, пришел в полицию с явкой с повинной

По версии следствия, в ауле Каменномост 38-летний местный житель на почве неприязненных отношений из травматического пистолета не менее 6 раз выстрелил в спину 36-летнего жителя Карачаевска. После этого мужчина несколько раз ударил знакомого тупым твердым предметом по голове и верхним конечностям.

Потерпевшего доставили в реанимацию Карачаевска, где он скончался от полученных травм.

После произошедшего мужчина пришел в полицию с явкой с повинной. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Расследование дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Карачаево-Черкесской Республике.