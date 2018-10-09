В Ростовской области за убийство коллеги задержали жителя Севастополя

В Ростовской области задержали жителя Севастополя, который ножом убил своего коллегу по работе и скрылся из города

По версии следствия, в мае 2017 года в Севастополе в квартире дома по улицы Надежды Краевой ножом был убит 56-летний мужчина. Следователи установили причастного к совершению этого преступления. Им оказался коллега по работе, с которым житель Нахимовского района работал в фирме по установке пластиковых окон. Во время застолья между коллегами произошел конфликт, во время которого хозяин квартиры был убит.

Жителя Севастополя задержали в Ростовской области и этапировали в город, где было совершено убийство. Мужчина написал явку с повинной. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Сейчас он находится под стражей, сообщает СУ СК РФ по Севастополю.