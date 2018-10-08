На Ставрополье полицейский найден мертвым в своем кабинете

В Красногвардейском районе Ставропольского края проводится проверка по факту обнаружения тела эксперта-криминалиста в рабочем кабинете

«Вечером 7 октября в служебном кабинете ОМВД России по Красногвардейскому району обнаружено тело 34-летнего эксперта группы межрайонного экспертного криминалистического отдела г. Изобильный ЭКЦ ГУ МВД по Ставропольскому краю с признаками самоубийства», — сообщили в пресс-службе краевого следственного управления СК РФ.

Проводится доследственная проверка, обстоятельств произошедшего устанавливаются. Процессуальное решение будет принято по результатам проверочных действий.