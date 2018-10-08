На улице Котовского в Краснодаре вернут двустороннее движение

В Краснодаре в ночь на 10 октября возобновят движение транспорта в двух направлениях на отрезке улицы Котовского

«В связи с открытием движения на всем протяжении улицы Тургенева, где в 2017–2018 годах проводился капитальный ремонт участка от Северной до Гагарина, мы возвращаемся к прежней схеме организации дорожного движения на прилегающих к этой магистрали улицах», — заявил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Так, в 00:00 10 октября возобновится двухстороннее движение машин по улице Котовского от Северной до Калинина. К этому времени специалисты установят дорожные знаки, регламентирующие движение транспорта по прежней схеме, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре в ночь на 1 октября возобновили движение по улице Тургенева от Гагарина до Бабушкина, а 8 октября открылся перекресток улиц Тургенева и Красных Партизан.