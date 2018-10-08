В Краснодаре из-за ремонта дороги ограничат движение на улице Гагарина

Из-за проведения работ по укладке асфальта и обновления тротуаров на участке улицы Гагарина в Краснодаре ночью 9 октября временно ограничат проезд транспорта

С 00:00 9 октября до 00:00 11 октября будет ограничено движение машин на отрезке Гагарина от Герцена до Воровского. В этот период специалисты уложат верхний слой асфальтобетонного покрытия, рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Кроме того, на время действия ограничений изменится схема движения автобусов № 14. Они будут курсировать между Комсомольским микрорайоном и Бальнеолечебницей по улице Красных Партизан.

На улицах, прилегающих к ремонтируемому участку дороги, установят дополнительные временные знаки, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, ночью 1 октября в Краснодаре открыли сквозное движение по улице Тургенева от Гагарина до Бабушкина. 8 октября возобновили проезд на перекрестке Тургенева и Красных Партизан.

На участке Тургенева от Бабушкина до Гагарина специалисты завершают работы по укладке тротуаров.