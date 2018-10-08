Жители Кубани смогут увидеть звездопад Дракониды

Жители Краснодарского края в ночь с 8 на 9 октября смогут наблюдать метеорный поток Дракониды

Руководитель центра астрономии и космонавтики краснодарского отделения РГО, заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов рассказал порталу Юга.ру, что метеорный поток вызван кометой 21P Джакобини — Циннера. Она максимально была приближена к Земле 21 сентября. Комета оставила большой хвост и породила метеорный поток, который идет с 2 по 10 октября.

В Краснодарском крае его будет видно в северо-западной части неба. Если смотреть на Север — левее от созвездия Большая Медведица.

«Наблюдать звездопад можно будет всю ночь, но самый максимальный поток — в 2:56. Эпицентр будет находится в созвездии Дракона. От его "головы" будут исходить звезды, к 2:00-3:00 появятся метеоры. Максимум ожидается к рассвету», — пояснил астроном.

По его словам, сейчас погодные условия способствуют наблюдению за звездами. Луна также не помешает.