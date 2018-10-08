В центре Сочи столкнулись автобус и легковушка

Краснодарский край

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В центре Сочи 8 октября произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля

Авария произошла в 12:30 на улице Горького, около остановки «Сбербанк». По предварительным данным, 36-летний водитель машины Ford не уступил дорогу рейсовому автобусу Hyundai County и врезался в него.

В результате столкновения были повреждены транспортные средства. Никто из участников аварии не пострадал, сообщила пресс-служба ОГИБДД УВД по Сочи. 

Как писали Юга.ру, в Центральном районе Сочи 30 сентября произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля, в котором погиб человек, еще один пострадал.

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