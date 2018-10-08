В Ингушетии неизвестные расстреляли машину. Пострадал местный житель

Ингушетия

Распечатать

В ингушской Сунже днем 8 октября неизвестные обстреляли автомобиль

В машину BMW стреляли из автоматического оружия. В это время в автомобиле находился 50-летний местный житель. Он получил многочисленные ранения. Мужчину доставили в больницу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По информации агентства, стрелявшие скрылись с места происшествия на автомобиле.

Стрельба
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В поселке Усть-Лабинского района открыли новую котельную
Суд отклонил жалобу дочки РЖД к Ростовской области на 144 млн рублей
Александр Плошник стал президентом Объединенного клуба футбольных болельщиков «Кубань»
В Ставрополе организатора конных прогулок обязали выплатить штраф после несчастного случая с шестилетней девочкой
Шахты Ростовской области, Севастополь, Нальчик, Махачкала и Черкесск вошли в топ городов с самой низкой зарплатой
На Кубани завершили расследование убийства многодетной матери в Псебае — адвокат

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале