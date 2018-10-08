В Ингушетии неизвестные расстреляли машину. Пострадал местный житель
Ингушетия Оксана Васильченко
В ингушской Сунже днем 8 октября неизвестные обстреляли автомобиль
В машину BMW стреляли из автоматического оружия. В это время в автомобиле находился 50-летний местный житель. Он получил многочисленные ранения. Мужчину доставили в больницу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
По информации агентства, стрелявшие скрылись с места происшествия на автомобиле.
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