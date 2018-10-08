В Брюховецкой больнице установили рентген-аппарат за 10 млн рублей

Краснодарский край

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В Брюховецкой центральной районной больнице установили новый рентгеновский комплекс

Аппарат появился в приемном отделении больницы. Он работает по цифровому принципу. Оборудование подключено к интернету. Это позволяет передавать снимки сразу в электронную карту пациента.

Отмечается, что модель аппарата наиболее безопасна для здоровья, так как в ней снижена лучевая нагрузка. Обследование могут проходить все пациенты, в том числе и тяжелобольные.

Стоимость оборудования составила 10,9 млн рублей, сообщила 8 октября пресс-служба администрации Брюховецкого района.

Брюховецкий район Здравоохранение Медицина
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