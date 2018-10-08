МВД обнаружило в России за полтора года 62 новых вида наркотиков
Глава МВД России Владимир Колокольцев 8 октября провел заседание Государственного антинаркотического комитета
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Колокольцев отметил расширение нелегального наркорынка в стране и появление новых видов запрещенных препаратов.
«За полтора года по инициативе МВД России под контроль поставили 62 ранее не известных наркотических средства и психотропных вещества, с использованием которых можно сделать более 1 тыс. препаратов», — сказал министр.
По его словам, эта мера позволила в рамках одного уголовного дела изъять свыше 140 килограммов производного синтетического каннабиноида, к которому относятся запрещенные курительные смеси.
Также на мероприятии обсудили использование системы бесконтактной оплаты, с помощью которой все чаще продают запрещенные препараты. Для решения такого рода вопросов нужен комплексный подход со стороны заинтересованных министерств и ведомств, отметили в пресс-службе МВД России.
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