МВД обнаружило в России за полтора года 62 новых вида наркотиков

Глава МВД России Владимир Колокольцев 8 октября провел заседание Государственного антинаркотического комитета

Колокольцев отметил расширение нелегального наркорынка в стране и появление новых видов запрещенных препаратов. «За полтора года по инициативе МВД России под контроль поставили 62 ранее не известных наркотических средства и психотропных вещества, с использованием которых можно сделать более 1 тыс. препаратов», — сказал министр.

По его словам, эта мера позволила в рамках одного уголовного дела изъять свыше 140 килограммов производного синтетического каннабиноида, к которому относятся запрещенные курительные смеси.