В поселке Усть-Лабинского района открыли новую котельную
Краснодарский край Оксана Васильченко
В поселке Двубратском Усть-Лабинского района состоялось открытие новой котельной
Она расположена на улице Степной. Сейчас там проводят пусконаладочные работы. Объект стал инвестиционным проектом компании «Усть-Лабинсккрайгаз». Глава поселения Анатолий Клементьев поблагодарил предприятие за работу.
Компания, кроме строительства котельной, провела газопровод высокого давления протяженностью 5 км. Теперь теплоснабжением будут обеспечены несколько многоэтажек. Ранее они отапливались мазутной котельной, которая не справлялась с работой, сообщила 5 октября пресс-служба администртации Усть-Лабинского района.
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