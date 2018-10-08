В поселке Усть-Лабинского района открыли новую котельную

В поселке Двубратском Усть-Лабинского района состоялось открытие новой котельной

Она расположена на улице Степной. Сейчас там проводят пусконаладочные работы. Объект стал инвестиционным проектом компании «Усть-Лабинсккрайгаз». Глава поселения Анатолий Клементьев поблагодарил предприятие за работу.

Компания, кроме строительства котельной, провела газопровод высокого давления протяженностью 5 км. Теперь теплоснабжением будут обеспечены несколько многоэтажек. Ранее они отапливались мазутной котельной, которая не справлялась с работой, сообщила 5 октября пресс-служба администртации Усть-Лабинского района.