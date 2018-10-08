В Краснодаре подвели итоги Смотра-конкурса среди нефтяных предприятий «Лучший по профессии — 2018»
В Краснодаре «Роснефть» подвела итоги финального этапа корпоративного Смотра-конкурса «Лучший по профессии — 2018»
Это 14-й конкурс, который проводит компания. В восьмой раз он проходит в Краснодарском крае. В состязании приняли участие сотрудники из 105 дочерних обществ «Роснефти».
Участники соревновались в течение пяти дней. В первой части финала они показывали свои познания в теории. Конкурсанты ответили на вопросы о профессиональных компетенциях и правилах промышленной безопасности. Во втором туре участники показывали свои практические навыки и выполняли задания на производственных объектах, сообщили в пресс-службе ООО «РН-Краснодарнефтегаз».
По итогам соревнований жюри определило победителей в каждой номинации. Обладателям первых трех мест в каждой номинации вручили призы.
Кубанские нефтяники заняли призовые места в номинациях «Машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт», «Оператор товарный», «Слесарь по ремонту технологических установок», «Оператор по добыче нефти и газа» и «Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования сетевого хозяйства».
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