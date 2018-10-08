В Ленинградской области краснодарца осудили за развращение 11-летней девочки

В Ленинградской области осудили жителя Краснодара за развращение девочки

Суд установил, что с 1 декабря 2016 года по 22 января 2017 года 34-летний житель Краснодара переписывался во «ВКонтакте» с 11-летней девочкой из Тосно, зная о ее возрасте. Угрозами и шантажом мужчина заставил ребенка записать развратное видео и прислать ему.

Во время обыска в квартире злоумышленника нашли и изъяли планшет, ноутбук, смартфон, а также электронные носители информации, содержащие фото и видео файлы с несовершеннолетними детьми. Согласно заключению эксперта, записи относятся к порнографическим материалам.

Суд признал мужчину виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста) и приговорил к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленинградской области.