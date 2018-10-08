На Дону от удара током на железнодорожной станции погиб 21-летний парень
Ростовская область Наталья Евсикова
В Ростовской области проводят доследственную проверку по факту гибели от удара током 21-летнего жителя Новочеркасска
По предварительным данным, 7 октября в 18:40 на железнодорожной станции Персиановка парень залез на вагон-цистерну, стоящую в составе грузового поезда. В результате его ударило током. Молодой человек скончался на месте, сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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