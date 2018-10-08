По Крымскому мосту за неделю проехали 10 тыс. грузовиков

Краснодарский край

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С момента открытия движения для большегрузного транспорта по Крымскому мосту в обе стороны проехали 10 тыс. грузовиков

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Как сообщали Юга.ру, 1 октября по мосту через Керченский пролив пустили большегрузы.

В первые сутки после снятия ограничений мост пересекли более 2,2 тыс. грузовиков. Наименьшую интенсивность зафиксировали 7 октября — менее 1 тыс. машин весом более 3,5 тонн. В будни суточный поток грузовиков составлял от 1,3 тыс. до 1,5 тыс. автомобилей.

В целом за первую неделю октября дорогой, проходящей по Крымскому мосту, воспользовались 69 тыс. водителей, среднесуточная интенсивность движения — более 9,8 тыс. машин в обе стороны.

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Доля грузовиков составила почти 15% от общего потока. Трафик распределился в направлениях Тамани и Крыма практически равномерно, сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

Дороги Крымский мост Транспорт
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