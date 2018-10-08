В Геленджике мужчина до смерти забил мать молотком за отказ покупать сим-карту

В Геленджике мужчину заподозрили в убийстве матери 28 июня

Следствие установило, что 40-летний местный житель жил в квартире на улице Вильямса вместе со своей 58-летней матерью. Утром родственники поссорились из-за отказа женщины купить сыну сим-карту для телефона. После конфликта мужчина ушел из дома.

Через некоторое время злоумышленник вернулся домой, подошел к спящей матери и не менее трех раз ударил молотком по голове. Кроме того, мужчина нанес несколько ударов ножом по голове, шее и конечностям женщины, убив ее.

После этого мужчина вышел из квартиры, позвонил мужу погибшей и рассказал, что не может открыть квартиру, так как забыл ключи дома, а мать не отвечает на звонки. Тогда соседка открыла ему дверь, нашла погибшую и позвонила в полицию.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Результаты психолого-психиатрической экспертизы установили, что подозреваемый страдает хроническим психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать характер своих действий и руководить ими. Материалы дела передали в суд с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.