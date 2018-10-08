В Сочи пожилого туриста из Татарстана течением унесло в море
Краснодарский край Маша Томилина
В Сочи утром 8 октября сотрудники МЧС спасли человека, которого сильным течением унесло в море
В 6:45 сотрудник пляжа «Черноморье» сообщил спасателям о том, что в 100-150 метрах от суши в море находится человек и не может самостоятельно выплыть на берег.
«На быстроходной лодке БЛ-820 сотрудники Центрального подразделения ЮРПСО МЧС России подошли к пострадавшему, подняли его на борт судна и доставили на берег», — сообщили в пресс-службе ЮРПСО.
Пострадавшим оказался 61-летний житель Лениногорска Республики Татарстан. Он рассказал, что его унесло от берега сильным течением.
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