В Сочи пожилого туриста из Татарстана течением унесло в море

Краснодарский край

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В Сочи утром 8 октября сотрудники МЧС спасли человека, которого сильным течением унесло в море

В 6:45 сотрудник пляжа «Черноморье» сообщил спасателям о том, что в 100-150 метрах от суши в море находится человек и не может самостоятельно выплыть на берег.

«На быстроходной лодке БЛ-820 сотрудники Центрального подразделения ЮРПСО МЧС России подошли к пострадавшему, подняли его на борт судна и доставили на берег», — сообщили в пресс-службе ЮРПСО.

Пострадавшим оказался 61-летний житель Лениногорска Республики Татарстан. Он рассказал, что его унесло от берега сильным течением.

МЧС Сочи Черное море
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