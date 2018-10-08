В Мостовском районе женщина украла деньги у 82-летней пенсионерки

В Мостовском районе Краснодарского края женщина обманным путем украла деньги у пенсионерки

По данным полиции, 29-летняя жительница соседней республики под видом сотрудницы энергетической компании пришла в дом пожилой женщины и пояснила, что ей положена социальная выплата. После этого злоумышленница попросила 82-летнюю пенсионерку разменять деньги, а когда их не оказалось, предложила вместе сходить в магазин.

Когда пожилая женщина вернулась домой, она обнаружила пропажу 5 тыс. рублей. В этот момент к дому приехал сын потерпевшей, который успел остановить злоумышленницу и забрать деньги матери.

Мужчина вызвал полицейских и составил вместе с ними ориентировку, которую передали дежурным нарядам. В ходе оперативно-разыскных мероприятий женщину задержали в станице Ярославской. При проверке сотрудники полиции выяснили, что подозреваемая не работает в энергетической компании. Обманом она хотела узнать, где пенсионерка хранит сбережения.

Против женщины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.