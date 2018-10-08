В Ростове-на-Дону автомобиль насмерть сбил мотоциклиста
Ростовская область Наталья Евсикова
В Ростове-на-Дону 7 октября на улице Доватора произошло ДТП, в котором погиб 35-летний мотоциклист
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области, авария произошла 7 октября в 17:15 в районе дома №30/24. По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля Hyundai Accent при повороте налево не уступил мужчине на мотоцикле и столкнулся с ним. От полученных травм мотоциклист погиб на месте происшествия.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка.
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