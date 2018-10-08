В Ставрополе уволили водителя маршрутки, объехавшего пробку по тротуару

В Ставрополе работодатель уволил водителя маршрутного такси, который объезжал пробку по пешеходной зоне

Инцидент произошел на проспекте Карла Маркса 2 октября. Запись с видеорегистратора опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, что на дорогу с аллеи по газону выезжает маршрутка.

«Водитель едва не создал аварийную ситуацию, внезапно появившись на проезжей части, и подверг опасности жизнь и здоровье людей», — говорится в сообщении мэрии.

Трудовой договор по инициативе работодателя уже расторгли, сообщила 7 октября пресс-служба администрации Ставрополя.