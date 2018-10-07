В Новороссийске у ресторана устроили перестрелку. Трое мужчин госпитализированы

В ночь с пятницы на субботу, 6 октября, в Новороссийске произошел конфликт со стрельбой у одного из ресторанов города

По предварительным данным, во время ссоры один из молодых людей — участников перепалки выстрелил из травматического оружия в собеседников, а затем покинул место конфликта. Трое мужчин доставлены в медицинские учреждения Новороссийска, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Сейчас устанавливают личности всех участников конфликта, проводится проверка по факту происшествия. Подозреваемого разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщали Юга.ру, в 2013 году в Новороссийске отдыхающий устроил стрельбу прямо в кафе в Абрау-Дюрсо, а годом ранее 24-летний молодой человек и вовсе начал стрелять по прохожим в центре города-героя. В 2006 году в Новороссийске также звучали выстрелы в кафе — так завершилась встреча выпускников.