В Новороссийске электровоз сбил насмерть мужчину и его пожилого отца

Краснодарский край

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В Новороссийске 6 октября полицейские начали проверку по факту гибели двоих мужчин под колесами поезда

ЧП произошло на перегоне Тоннельная — Баканская. Машинист электровоза рассказал сотрудникам полиции, что увидел на ж/д путях двоих мужчин, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Однако наезда предотвратить не удалось.

Правоохранители установили личности погибших. Ими оказались 72-летний местный житель и его 42-летний сын, сообщили в пресс-службе Новороссийского ЛО МВД России на транспорте.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

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