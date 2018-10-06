В Новороссийске электровоз сбил насмерть мужчину и его пожилого отца

В Новороссийске 6 октября полицейские начали проверку по факту гибели двоих мужчин под колесами поезда

ЧП произошло на перегоне Тоннельная — Баканская. Машинист электровоза рассказал сотрудникам полиции, что увидел на ж/д путях двоих мужчин, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Однако наезда предотвратить не удалось.

Правоохранители установили личности погибших. Ими оказались 72-летний местный житель и его 42-летний сын, сообщили в пресс-службе Новороссийского ЛО МВД России на транспорте.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства случившегося.