В Чечне после падения с обрыва погиб семилетний мальчик

Чечня

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В Чечне прокуратура организовала проверку по факту гибели семилетнего ребенка

В селе Верхатой Веденского района с обрыва упал мальчик. Он получил травмы различной степени тяжести. Ребенка доставили в детскую клиническую больницу № 2 Грозного. Однако он скончался.

По факту начали доследственную проверку. Правоохранители установили, что несчастный случай произошел из-за плохого присмотра родителей за ребенком.

Кроме того, выявили нарушения в деятельности школы, в которой учился мальчик. В день происшествия школьника не было на занятиях. Однако классный руководитель не выяснил причины этого. В связи с этим в адрес директора школы внесли представление, сообщила 5 октября пресс-служба прокуратуры Чеченской Республики.

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