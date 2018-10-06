На 86-м году жизни скончалась оперная певица Монсеррат Кабалье

В Барселоне утром 6 октября умерла оперная певица Монсеррат Кабалье

Артистка скончалась в возрасте 85 лет в больнице Сан-Пау. Ее госпитализировали в сентябре из-за проблем с мочевым пузырем, сообщает испанское издание El Pais со ссылкой на источники. Прощание с певицей пройдет 7 октября, похороны — 8 октября.

Монсеррат Кабалье — испанская оперная певица. Она прославилась своей техникой бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх Джакомо Пуччини, Винченцо Беллини и Гаэтано Доницетти. В ее репертуаре было 88 ролей. Кабалье исполнила около 800 камерных произведений.