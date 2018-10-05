В Краснодаре участок ул. 1-го Мая закрывают на ремонт

С 23:00 5 октября до 8:00 8 октября для ремонта дорожного покрытия будет закрыто движение транспорта на участке ул. 1-го Мая от ул. 40-летия Победы до ул. Черкасской

На этом участке дорожники будут фрезеровать старое покрытие и обустраивать выравнивающий слой для дальнейшей укладки нового асфальта. Ремонт улицы проводится в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» этапа 2018 года.

«В связи с этим почти на двое суток изменят свой путь следования шесть автобусных маршрутов и закроется движение по участку для личного транспорта. При этом будет обеспечен проезд карет скорой помощи к Краевой клинической больнице им. Очаповского», — сообщил замдиректора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов.

6 и 7 октября будет изменено движение общественного транспорта по маршрутам № 3, 4, 11, 25, 45 и 47 — автобусы пойдут в объезд ремонтируемого участка по ул. Героев-Разведчиков, Черкасской, Восточно-Кругликовской, 40-летия Победы и далее по установленным маршрутам.

Информацию по работе общественного транспорта можно уточнять по круглосуточным телефонам горячей линии МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта»: 218-99-18 и 8(903)412-01-01.