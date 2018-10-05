В Выселках 10-летнего мальчика ударило током на поезде
Краснодарский край Елена Лободина
Следственные органы проводят проверку по факту травмирования электрическим током 10-летнего мальчика на железножорожной станции Выселки
«По версии следствия, при подъеме на вагон поезда мальчика ударило током высокого напряжения. Пострадавшего незамедлительно доставили в больницу», — сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
По информации агентства ТАСС, мальчик находится в тяжелом состоянии.
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