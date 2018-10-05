В Выселках 10-летнего мальчика ударило током на поезде

Краснодарский край

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Следственные органы проводят проверку по факту травмирования электрическим током 10-летнего мальчика на железножорожной станции Выселки

«По версии следствия, при подъеме на вагон поезда мальчика ударило током высокого напряжения. Пострадавшего незамедлительно доставили в больницу», — сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

По информации агентства ТАСС, мальчик находится в тяжелом состоянии.

Выселковский район Дети Железная дорога
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