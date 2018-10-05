На Кубани мошенники собирают штрафы с торговцев по утерянному удостоверению сотрудника Россельхознадзора

Россельхознадзор предупредил о том, что в Краснодарском крае действует группа мошенников, которые представляются сотрудниками ведомства и штрафуют торговцев

Злоумышленники орудуют в торговых точках, осуществляющих продажу мясной продукции.

«Под видом сотрудников территориального управления Россельхознадзора мошенники предлагают оказать платные услуги по регистрации в системе "Меркурий", выписывают штрафы и предлагают их оплатить переводом на банковскую карту на месте. Они используют удостоверение, утерянное сотрудником ФГБУ "Всероссийский центр карантина растений" (удостоверение № 139 на имя Еремеева Александра Николаевича, должность "инженер")», — сообщили в пресс-службе управления.

В управлении напомнили, что сотрудники выполняют проверку в форменной одежде, предоставляют оригинал распоряжения на ее проведение и выдают заверенную копию документа.