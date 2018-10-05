В комитете по госзакупкам Дагестана прошла выемка документов
Силовики изъяли документы в комитете по государственным закупкам Дагестана
«В комитете идет выемка документов, связанных с проведением закупок для республиканских министерств и ведомств», — сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
По информации источника «Интерфакса», документы связаны с приобретением оборудования и инвентаря.
Пока неизвестно, в рамках какого дела проходят эти действия.
Как сообщали Юга.ру, в сентябре ФАС заявила, что до 30% торгов в Дагестане проводились при картельном сговоре. Глава управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев анонсировал новые «картельные дела».
Специалисты антимонопольной службы прибыли в Дагестан в июле по приглашению руководителя республики Владимира Васильева. По итогам их работы были выявлены картельные сговоры на 25 млрд рублей.
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