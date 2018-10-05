У безработного жителя Махачкалы изъяли фальшивые 10 млн рублей и станок для печати денег

Сотрудники ФСБ задержали в Махачкале местного жителя, у которого изъяли оружие и оборудование для изготовления фальшивых пятитысячных купюр

Безработный А. Айсаев был задержан 5 октября в ходе оперативной разработки. При обыске у него обнаружили фальшивые 10 млн рублей, подствольный гранатомет, карабин, патроны, гранаты и оборудование для производства денег.

Силовики проверяют Айсаева на причастность к другим эпизодам производства поддельных денег и выясняют, каким способом он приобрел оружие и боеприпасы, передает РБК.

В сентябре в Дагестане задержали еще двух граждан, у которых обнаружили фальшивые купюры номиналом 5 тыс. рублей на сумму около 30 млн рублей, а также заготовки на сумму более 100 миллионов. У них также изъяли печатное оборудование. Мужчин подозревают в совершении преступлений по ст. 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг)

Месяц назад производитель популярных банкоматов в России NCR предупредил кредитные организации о массовом вбросе в банкоматы фальшивых купюр номиналом 5 тыс. рублей. Это коснулось в первую очередь старых аппаратов, которые не были оборудованы устройствами для проверки банкнот. Многие банки решили временно не принимать пятитысячные купюры в уязвимые банкоматы.