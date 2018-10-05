На Кубани после 15 лет розыска задержали мужчину, напавшего на водителя и ограбившего его

В Краснодаре задержали 37-летнего жителя Щербиновского района, который находился в розыске 15 лет

В Ейском районе в 2003 году трое злоумышленников напали на водителя одного из предприятий. Они похитили у него около 120 тыс. рублей. По факту полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ (Разбой).

Двоих подозреваемых сразу задержали. Суд признал их виновными и приговорил к длительным срокам лишения свободы. Третий подозреваемый скрылся. Его объявили в федеральный розыск, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В течение 14 лет мужчина регулярно переезжал из одного региона России в другой. Он не устраивался официально на работу и не пользовался телефонами. Правоохранители разыскивали фигуранта дела, изучая его прежние связи. Таким образом его местонахождение удалось установить. Мужчину задержали в Краснодаре. Сейчас он находится под арестом.