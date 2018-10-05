В Ростове женщина заставляла пятилетнюю дочь искать наркотики

В Ростове-на-Дону вынесли приговор женщине, которая заставляла дочь искать наркотики

Суд установил, что в марте 2017 года 28-летняя местная жительница купила в интернете 0,77 грамма наркотического средства N-метилэфедрона, которое ей должны были передать через закладку. Позже женщина заставила свою пятилетнюю дочь подобрать наркотик под лестницей подвала жилого дома на улице Беляева.

Во время обыска в квартире злоумышленницы полицейские нашли и изъяли наркотическое средство N-метилэфедрон, упакованное в бумажный сверток. Его масса превысила 2,5 грамма.

Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, в значительном размере), ч. 2 ст. 150 УК РФ (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления иным способом, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, родителем), ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере). Злоумышленницу приговорили к трем годам и двум месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.