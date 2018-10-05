Борцам с сексуальным насилием присудили Нобелевскую премию мира
Нобелевскую премию мира за 2018 год 5 октября получили два борца с сексуальным насилием
В Осло присудили Нобелевскую премию мира Денису Муквеге и Наде Мурад за усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны, сообщил Нобелевский комитет на своей странице в твиттере.
Конголезский гинеколог Денис Муквеге знаменит тем, что основал госпиталь Панзи, который специализируется на помощи жертвам группового изнасилования.
Иракская правозащитница Надя Мурад, пережившая сексуальное рабство в террористической группировке «Исламское государство», занимается привлечением внимания к жертвам сексуального насилия.
Премия мира является одной из пяти, завещанных в конце XIX века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем. Ее вручают в Осло в день кончины основателя, 10 декабря.
В этом году на награду претендовали 329 кандидатов, среди которых 112 общественных и международных организаций.
Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018-м составляет девять миллионов шведских крон (более миллиона долларов США).
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2018
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2018 to Denis Mukwege and Nadia Murad for their efforts to end the use of sexual violence as a weapon of war and armed conflict. #NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/LaICSbQXWM
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