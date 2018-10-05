Борцам с сексуальным насилием присудили Нобелевскую премию мира

Нобелевскую премию мира за 2018 год 5 октября получили два борца с сексуальным насилием

В Осло присудили Нобелевскую премию мира Денису Муквеге и Наде Мурад за усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны, сообщил Нобелевский комитет на своей странице в твиттере.

Конголезский гинеколог Денис Муквеге знаменит тем, что основал госпиталь Панзи, который специализируется на помощи жертвам группового изнасилования.

Иракская правозащитница Надя Мурад, пережившая сексуальное рабство в террористической группировке «Исламское государство», занимается привлечением внимания к жертвам сексуального насилия.

Премия мира является одной из пяти, завещанных в конце XIX века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем. Ее вручают в Осло в день кончины основателя, 10 декабря.

В этом году на награду претендовали 329 кандидатов, среди которых 112 общественных и международных организаций.

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018-м составляет девять миллионов шведских крон (более миллиона долларов США).