На Ставрополье двое знакомых подрались из-за девушки, которую заперли в гараже

Ставропольский край

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В Железноводске задержали мужчину, который избил своего знакомого из-за девушки

В полицию Железноводска обратился 33-летний местный житель и рассказал, что его избил знакомый. Медики диагностировали у него перелом ключицы.

Правоохранители установили, что между мужчинами возник конфликт из-за девушки, за которой они оба ухаживали. Перед тем, как встретиться, местные жители заперли девушку в гараже, чтобы она не мешала разборкам. 

Ссора переросла в драку, во время которой один из оппонентов получил перелом ключицы. Потерпевший сам вызвал полицию. Подозреваемого вскоре задержали. 

На него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Об этом 5 октября сообщает пресс-служба отдела МВД РФ по Ставропольскому краю. 

Драки Полиция
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