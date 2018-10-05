На Ставрополье двое знакомых подрались из-за девушки, которую заперли в гараже

В Железноводске задержали мужчину, который избил своего знакомого из-за девушки

В полицию Железноводска обратился 33-летний местный житель и рассказал, что его избил знакомый. Медики диагностировали у него перелом ключицы.

Правоохранители установили, что между мужчинами возник конфликт из-за девушки, за которой они оба ухаживали. Перед тем, как встретиться, местные жители заперли девушку в гараже, чтобы она не мешала разборкам.

Ссора переросла в драку, во время которой один из оппонентов получил перелом ключицы. Потерпевший сам вызвал полицию. Подозреваемого вскоре задержали.