В Новокубанском районе в лобовом ДТП с КамАЗом и легковушкой погибла пенсионерка

Краснодарский край

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В Новокубанском районе 4 октября произошла авария с участием грузовика и легкового автомобиля

ДТП случилось около 10:00 на трассе М29 «Кавказ», на подъезде к Майкопу. По предварительной информации, 63-летняя женщина за рулем автомобиля Ford Fiesta не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Вследствие этого она столкнулась с машиной КамАЗ, который ехал во встречном направлении, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Пенсионерка погибла на месте происшествия, 54-летний водитель грузовика не пострадал. По факту ДТП проводят проверку, устанавливают обстоятельства случившегося.

Аварии ДТП Новокубанский район
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