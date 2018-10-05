КЛЮЧАВТО стал дилером бренда Hyundai в Ставрополе

Крупнейший автохолдинг юга России КЛЮЧАВТО открыл второй автоцентр корейской марки Hyundai на территории СКФО в рамках подписанного соглашения с представительством «Хендэ Мотор СНГ»

Новый автоцентр открыт в Ставрополе, дилерская сеть КЛЮЧАВТО в столице региона пополнилась седьмым по счету предприятием. Еще один дилерский центр автохолдинга марки Hyundai работает с 2007 года в Минеральных Водах.

Официальный дилер Хендэ КЛЮЧАВТО Ставрополь располагается по адресу ул. Кулакова, 16а. Автоцентр осуществляет полный спектр услуг по продаже, страхованию и кредитованию новых автомобилей и автомобилей с пробегом, оказывает услуги trade-in, ведет работу по сервисному обслуживанию, кузовному ремонту, продаже запчастей и аксессуаров.

Площадь предприятия составляет 2160 кв. метров, в шоу-руме на 730 кв. метров находится актуальный модельный ряд бренда Hyundai. Там же оборудована выставочная зона премиального подразделения Genesis. Зона сервисного обслуживания занимает 530 кв. метров, а количество сервисных постов составляет семь единиц.

«В активе компании появился еще один автоцентр корейского бренда — Хендэ КЛЮЧАВТО Ставрополь. Для холдинга почетно заявить о запуске третьего предприятия марки вместе с «Хендэ Мотор СНГ» в 2018 году — ранее были открыты два дилерских центра в Москве. Мы уверены, что новый проект поможет развить существующую дилерскую сеть и усилить позиции компании в регионе. Портфель компании КЛЮЧАВТО на настоящий момент насчитывает пять автоцентров бренда Hyundai, которые представлены как на юге, так и в столице. Хендэ КЛЮЧАВТО Ставрополь станет шестым по счету предприятием корейской марки в дилерской сети», — отметили в пресс-службе КЛЮЧАВТО.