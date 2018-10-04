На пограничном посту «Адлер» впервые оформили более 1 млн автомобилей

Курортный сезон 2018 года стал рекордным по количеству транспортных средств, пересекших российско-абхазскую границу

С мая по сентябрь впервые за всю историю существования международного автомобильного пункта пропуска«Адлер» пограничники оформили на въезд в Россию и выезд из страны свыше 1 млн автомобилей. В прежние годы показатели приближались к этой отметке. В 2017 году транспортный поток возрос почти на 5%.

В пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю сообщили, что пассажирский поток в целом сохранялся на прежнем уровне. В этом году в обоих направлениях проследовало около 5,7 млн человек. В сравнении с высоким сезоном прошлого года поток увеличился менее чем на 1%.

Среднесуточная концентрация людей в пиковые дни сезона, которые ежегодно приходятся на 20-е числа августа, подходила к отметке в 55 тыс. человек. В один из дней, с учетом возможностей железнодорожной составляющей, ежесуточный максимум превысил 57 тыс. человек.

За пять месяцев было задержано три нарушителя государственной границы, которые пытались попасть в соседнюю страну по чужим и поддельным паспортам. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 10% сократилось количество нарушителей режима государственной границы и составило порядка 1 тыс. человек.

Сейчас пассажирский и транспортный потоки в среднем в сутки составляют около 30 тыс. человек и порядка 6 тыс. транспортных средств. Ближайшее увеличение нагрузки на посту «Адлер» ожидается в сезон ввоза цитрусовых.