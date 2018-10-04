В Краснодаре по субботам изменят схему движения транспорта по улице Одесской

В Краснодаре с 13 октября каждую субботу изменят схему движения по улице Одесской из-за ярмарки

Изменения будут действовать каждую субботу с 3:00 до 16:00 на улице Одесской в районе домов № 48 — № 52. Это связано с подготовкой и проведением ярмарки выходного дня, которая начнется 13 октября.

Будет запрещена остановка и стоянка автомобилей по обеим сторонам улицы Одесской на участке от улицы Коммунаров до Одесской, 45А. Это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения в месте проведения ярмарки, а также для удобства сельхозпроизводителей и посетителей, сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов пресс-службе администрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре с 13 октября возобновят работу ярмарки выходного дня. Они будут проходить по 11 адресам.