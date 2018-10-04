При падении вертолета под Костромой погиб заместитель генпрокурора РФ из Ростовской области
На борту вертолета АS-350, который разбился 3 октября в Костромской области, находился заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян
В результате падения вертолета около деревни Вонышево Солигаличского района погибли три человека. Среди них был Карапетян, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Однако один из источников ТАСС сообщил, что зампрокурора мог быть в отпуске.
Частный вертолет АS-350 разбился 3 октября около 18:40 при попытке взлететь. Причиной аварии могло стать ухудшение погоды.
По факту крушения вертолета возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц). На месте авиакатастрофы работает следственно-оперативная группа, сообщает пресс-служба Северо-Западного СУТ СК России.
Кто такой Саак Карапетян
Саак Карапетян государственный советник юстиции первого класса.
Родился в 1960 году на хуторе Советском Егорлыкского района Ростовской области. В 1983 году он окончил Ростовский государственный университет имени Суслова. Работал в прокуратуре Ростовской области. С 1996 по 2000 годы был депутатом Госдумы.
С 2000 года занимал различные должности в Генеральной прокуратуре РФ. В 2016 году был назначен заместителем генерального прокурора.
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