При падении вертолета под Костромой погиб заместитель генпрокурора РФ из Ростовской области

На борту вертолета АS-350, который разбился 3 октября в Костромской области, находился заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян

В результате падения вертолета около деревни Вонышево Солигаличского района погибли три человека. Среди них был Карапетян, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Однако один из источников ТАСС сообщил, что зампрокурора мог быть в отпуске.

Частный вертолет АS-350 разбился 3 октября около 18:40 при попытке взлететь. Причиной аварии могло стать ухудшение погоды.

По факту крушения вертолета возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц). На месте авиакатастрофы работает следственно-оперативная группа, сообщает пресс-служба Северо-Западного СУТ СК России.