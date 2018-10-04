В Краснодаре прогнозируют ливни с грозой
Краснодарский край Маша Томилина
В краевом центе 4 октября будет действовать штормовое предупреждение
В четверг в Краснодаре прогнозируют сильные дожди, ливни с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 23 м/с, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 214-33-36 или 112.
Как сообщали Юга.ру, на Кубани объявило штормовое предупреждение из-за сильных дождей с грозой, града, смерчей и шквалистого усиления ветра.
В Сочи также ожидаются сильные осадки, которые могут привести к резкому подъему уровня воды в реках и сходу селей.
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