В Краснодаре прогнозируют ливни с грозой

Краснодарский край

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В краевом центе 4 октября будет действовать штормовое предупреждение

В четверг в Краснодаре прогнозируют сильные дожди, ливни с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 23 м/с, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 214-33-36 или 112.

Как сообщали Юга.ру, на Кубани объявило штормовое предупреждение из-за сильных дождей с грозой, града, смерчей и шквалистого усиления ветра.

В Сочи также ожидаются сильные осадки, которые могут привести к резкому подъему уровня воды в реках и сходу селей.

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