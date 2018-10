В Ростове в ДТП с маршруткой и легковушкой пострадали двое

View this post on Instagram

Дтп на Шеболдаева с участием маршрутки . ДПСник проверил запасной выход и оказалось, что запасной выход не работает ⠀ #vscorostov #rnd #Ростов #Ростовпапа #Ростовдон #Ростовнадону #РостовЧП #Проишествие #ЧП #Шахты #Таганрог #Новочеркасск #Ростовнадону #Ростовглавный #Rostov #rostovondon #rnd161 #161 #РНД #рнд161