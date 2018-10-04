В Ростове в ДТП с маршруткой и легковушкой пострадали двое

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону 3 октября произошла авария с участием маршрутки

ДТП случилось в 10:35 на улице Шеболдаева в районе дома 35. По предварительным данным, 54-летний водитель маршрутного автобуса Hyundai County наехал на автомобиль Honda, за рулем которого находился 48-летний мужчина.

В результате пострадали 26-летний и 45-летний пассажиры автобуса. Их доставили в больницу, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

По факту аварии проводят проверку.

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