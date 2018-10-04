В Ростове в ДТП с маршруткой и легковушкой пострадали двое
В Ростове-на-Дону 3 октября произошла авария с участием маршрутки
ДТП случилось в 10:35 на улице Шеболдаева в районе дома 35. По предварительным данным, 54-летний водитель маршрутного автобуса Hyundai County наехал на автомобиль Honda, за рулем которого находился 48-летний мужчина.
В результате пострадали 26-летний и 45-летний пассажиры автобуса. Их доставили в больницу, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
По факту аварии проводят проверку.
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Дтп на Шеболдаева с участием маршрутки . ДПСник проверил запасной выход и оказалось, что запасной выход не работает �� ⠀ #vscorostov #rnd #Ростов #Ростовпапа #Ростовдон #Ростовнадону #РостовЧП #Проишествие #ЧП #Шахты #Таганрог #Новочеркасск #Ростовнадону #Ростовглавный #Rostov #rostovondon #rnd161 #161 #РНД #рнд161
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