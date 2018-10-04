В Мостовском районе казак помог выйти из леса заблудившему грибнику

В Мостовском районе казак нашел и вывел из леса заблудившегося мужчину

Несколько жителей Армавира 1 октября отправились в лес за грибами в районе села Соленого. Однако один из них потерялся.

К поискам привлекли казаков. Потерявшегося нашел ночью атаман Губского хуторского казачьего общества Алексей Прудниченков. Он вывел грибника из леса. Мужчине оказали медицинскую помощь. Сейчас жизни и здоровью армавирца ничего не угрожает, сообщает пресс-служба Кубанского казачьего войска.