В Кабардино-Балкарии нашли тело полицейского с ножевыми ранениями

Тело полицейского со следами насильственной смерти обнаружено у реки Баксан в Кабардино-Балкарии

Источник «Интерфакса» в органах здравоохранения республики рассказал, что на теле полицейского были множественные ножевые ранения.

«На момент обнаружения мужчина, к сожалению, уже не подавал признаков жизни. Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть», — сообщил источник.

По его словам, табельного оружия при погибшем не было, его, вероятно, похитили.

В пресс-службе ГУ МВД по КБР уточнили, что погибшим был участковый отдела МВД России «Баксанский». На его теле, помимо ножевых, были и огнестрельные ранения. Личность убийцы устанавливается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.