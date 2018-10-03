В Кабардино-Балкарии нашли тело полицейского с ножевыми ранениями

Кабардино-Балкария

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Тело полицейского со следами насильственной смерти обнаружено у реки Баксан в Кабардино-Балкарии

Источник «Интерфакса» в органах здравоохранения республики рассказал, что на теле полицейского были множественные ножевые ранения.

«На момент обнаружения мужчина, к сожалению, уже не подавал признаков жизни. Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть», — сообщил источник.

По его словам, табельного оружия при погибшем не было, его, вероятно, похитили.

В пресс-службе ГУ МВД по КБР уточнили, что погибшим был участковый отдела МВД России «Баксанский». На его теле, помимо ножевых, были и огнестрельные ранения. Личность убийцы устанавливается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция Убийство
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