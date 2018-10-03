В Адыгее после реконструкции открыли два сельских дома культуры
В Гиагинском районе Адыгеи после ремонта начали работу два сельских дома культуры
На ремонт из резервного фонда президента РФ направили почти 52 млн рублей. Из них 19,5 млн рублей выделили на ремонт ДК в поселке Новом, более 12,7 млн рублей — в станице Дондуковской.
Как сообщили в пресс-службе главы республики, оба здания построили в 1968 году. Сейчас строители полностью заменили кровлю зданий, отопительную систему, электропроводку, а также отремонтировали все внутренние помещения и фасады. Теперь ДК оснащены пожарной сигнализацией и системой кондиционирования. Для маломобильных граждан создали доступную среду.
Дома культуры состоят из нескольких секторов. В каждом есть зоны ожидания, зрительный и танцевальные залы, библиотека, клубные помещения, административные кабинеты.
Торжественное открытие учреждений культуры состоялось 3 октября. На праздник приехал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
«Адыгея богата творческими, талантливыми людьми, которые способны внести свой вклад в отечественную культуру. Именно дома культуры в сельской местности всегда были центром притяжения людей разных поколений, реализации новых идей и проектов. Выявляйте таланты, помогайте молодежи развивать свой творческий потенциал, а мы со своей стороны будем делать все возможное для создания всех необходимых для этого условий», — сказал Кумпилов.
Глава республики выразил уверенность в том, что новые дома культуры станут сценическими площадками не только для местных артистов, но и для профессиональных творческих коллективов. С их участием и прошел первый праздничный концерт в поселке Новом. Поздравить местных жителей приехали артисты ансамблей «Нальмэс», «Оштен», «Русская удаль».
В доме культуры станицы Дондуковской 4 октября пройдут мероприятия в рамках VIII Международного фестиваля адыгской (черкесской) культуры.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.