В Адыгее после реконструкции открыли два сельских дома культуры

В Гиагинском районе Адыгеи после ремонта начали работу два сельских дома культуры

На ремонт из резервного фонда президента РФ направили почти 52 млн рублей. Из них 19,5 млн рублей выделили на ремонт ДК в поселке Новом, более 12,7 млн рублей — в станице Дондуковской.

Как сообщили в пресс-службе главы республики, оба здания построили в 1968 году. Сейчас строители полностью заменили кровлю зданий, отопительную систему, электропроводку, а также отремонтировали все внутренние помещения и фасады. Теперь ДК оснащены пожарной сигнализацией и системой кондиционирования. Для маломобильных граждан создали доступную среду.

Дома культуры состоят из нескольких секторов. В каждом есть зоны ожидания, зрительный и танцевальные залы, библиотека, клубные помещения, административные кабинеты.