В Дагестане из-за взрыва газа в спортзале возбудили уголовное дело

В Дагестане 3 октября возбудили уголовное дело после взрыва и пожара в спортивном зале

В селе Эбдалая Левашинского района 2 октября в тренерской комнате спортзала произошел взрыв. В результате пострадали пятеро подростков. Их доставили в махачкалинский ожоговый центр.

Следователи осмотрели место происшествия. Они установили, что рядом со зданием спортзала проходит газовая труба. Там произошла утечка. Через трещины в стенах газ просачивался внутрь помещения и накапливался. Взрыв и последующее возгорание произошли после включения электрических приборов.

Дело возбудили по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Устанавливаются обстоятельства случившегося, а также причины, которые способствовали утечке бытового газа. Следователи устанавливают виновных должностных лиц. Назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан.