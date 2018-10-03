В Ростовской области на реке Дон столкнулись два теплохода

Возле станицы Багаевской Ростовской области 3 октября произошло столкновение двух судов

По версии следствия, рано утром столкнулись теплоходы «Волго-Дон 147» и «Глория». Корабли получили незначительные повреждения, разлива нефтепродуктов не произошло.

Следователи выехали на место происшествия. Проводится проверка, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.