В Крыму при столкновении автобуса с пятью машинами пострадали четыре человека

В Симферопольском районе 3 октября произошла авария с участием рейсового автобуса

ДТП случилось на трассе Симферополь — Бахчисарай — Севастополь в районе поселка Левадки. По предварительным данным, водитель автобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с пятью автомобилями, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе три пассажира автобуса.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. По факту ДТП проводят проверку, устанавливают обстоятельства случившегося.