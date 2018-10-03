В Крыму при столкновении автобуса с пятью машинами пострадали четыре человека

Крым

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В Симферопольском районе 3 октября произошла авария с участием рейсового автобуса

ДТП случилось на трассе Симферополь — Бахчисарай — Севастополь в районе поселка Левадки. По предварительным данным, водитель автобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с пятью автомобилями, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе три пассажира автобуса.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. По факту ДТП проводят проверку, устанавливают обстоятельства случившегося.

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