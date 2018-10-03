Около Новороссийска в ДТП с грузовиком погибли два человека

Краснодарский край

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Возле Новороссийска 2 октября произошло ДТП, в котором погибли два человека

Авария случилась около 23:00 на трассе Новороссийск — Керченский пролив. По предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля Lada Vesta при обгоне КамАЗа не выдержал боковой интервал и зацепил грузовик. После удара легковушка выехала на встречную полосу, где столкнулась с машиной MAN.

В результате ДТП водитель и 58-летний пассажир отечественного автомобиля погибли на месте. В больницу доставили 29‑летнюю и 59‑летнюю пассажирок машины.

Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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