Около Новороссийска в ДТП с грузовиком погибли два человека

Возле Новороссийска 2 октября произошло ДТП, в котором погибли два человека

Авария случилась около 23:00 на трассе Новороссийск — Керченский пролив. По предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля Lada Vesta при обгоне КамАЗа не выдержал боковой интервал и зацепил грузовик. После удара легковушка выехала на встречную полосу, где столкнулась с машиной MAN.

В результате ДТП водитель и 58-летний пассажир отечественного автомобиля погибли на месте. В больницу доставили 29‑летнюю и 59‑летнюю пассажирок машины.

Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.