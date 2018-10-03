Путин частично декриминализирует статью об экстремизме. Теперь за одну экстремистскую шутку в год — административка
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о частичной декриминализации статьи об экстремизме
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Согласно новой редакции ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), невозможно будет сразу привлечь человека к уголовной ответственности за публикации экстремистских материалов. Сначала необходимо возбудить административное дело.
Если человек в течение одного года после этого снова опубликует экстремистские материалы, возникнут основания для привлечения его к уголовной ответственности.
Второй законопроект предусматривает введение ст. 20.31 КоАП РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Текст новой статьи повторяет нынешнюю ст. 282 УК РФ. Административное наказание предусматривает штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 100 часов либо арест до 15 суток. Для юридических лиц предусмотрены штрафы от 50 тыс. до 500 тыс. рублей без уголовной ответственности, сообщает в своем телеграм-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Уголовные дела после принятия и вступления в силу поправок в ст. 282 УК РФ будут прекращены, а приговоры отменены. Срок давности привлечения к административной ответственности — один год, то есть для большинства обвиняемых, подсудимых и осужденных не будет даже административной ответственности. Кроме того, любые экстремистские публикации в период с этого момента и до вступления в силу поправок в УК и КоАП не будут влечь никакой ответственности, уточнил Чиков.
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