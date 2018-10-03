В Туапсе пенсионерка пыталась пролезть под поездом и погибла
Краснодарский край Валерия Дульская
В Туапсе проводится доследственная проверка по факту смерти 74-летней женщины под поездом 2 октября
Происшествие случилось около 16:00 на переезде по улице Гагарина. По версии следствия, 74-летняя местная жительница пыталась пролезть под маневровым поездом, в этот момент состав начал трогаться. В результате женщина погибла на месте.
Следователь осмотрел место происшествия, опросил машинистов поезда и назначил судебно-медицинскую экспертизу. Проводится проверка, сообщает пресс-слежба Южного СУТ СК России.
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